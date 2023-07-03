人民幣跌跌不休 內地「外匯黃牛」重現江湖

人民幣匯價近期持續下跌。內媒報導，改革開放初期一度興盛，近年來已消聲匿跡的外匯黃牛，近來在上海街頭重現，以較佳的匯率招徠想到銀行兌換外幣的民眾。

中國改革開放初期，特別是1980至1990年代，「外匯黃牛」是內地各城市常見的一群從業者。當時，中國實施極為特殊的人民幣與「外匯券」雙軌貨幣制度，加上地下換匯需求極大，且官定匯率及黑市匯率差距甚大，「外匯黃牛」應運而生。

直到專供境外人士使用的「外匯券」被取消、停用及官方嚴打違法換匯下，活躍一時的「外匯黃牛」才在1990年代末至2000年代初，逐漸消聲匿跡。

憂人幣續貶 民眾換匯熱情升

第一財經報導，人民幣今年來不斷貶值，且最近貶勢加劇下，部分民眾的「換匯熱情」有所提高，「外匯黃牛」最近在上海街頭重現。

據報道，在上海南京西路的一家國有大型銀行分行門口，就可見到不少街頭「外匯黃牛」在守株待兔。其中一名自稱小方的黃牛表示，他提供的匯率「比銀行劃算」，收美元比銀行高1到2個點，賣美元比銀行低4個點。

至於生意及需求如何，小方表示，「最近來找我換美元的客戶，還是不少的」。

根據報道，上海民眾李先生每2個月都要向在國外唸書的孩子匯款，每次要匯2500至5000美元不等。他表示，沒想到人民幣現在還在貶值，「早知道之前就多匯一點了，現在相較今年初，價格差太多了」。

一家國有大型銀行的上海分行經理則指出，因為擔心人民幣再貶值，有前往美國打算的客戶，最近來換美元的不少。其中，甚至有人一次就把1年5萬美元外匯額度換滿。

報道指出，經過實地走訪，到6月29日止，多家大中小型銀行的掛牌匯率，美元買入價普遍介於7.17至7.18元人民幣間，美元賣出價則普遍介於7.25到7.26元間。

對於人民幣不斷貶值，一家外資銀行外匯市場分析師認為，市場參與者沒有必要過度擔憂，若持續走低，預計到7.3左右會有「穩匯率」的政策推出。而對於對7.3的維穩關口，符合目前市場的普遍預期。

責任編輯：蒯宇澄

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