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王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵身邊近鄰

國情動向 13:10 2023/07/03

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中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，出席在青島舉行的中日韓合作國際論壇。

王毅致辭時表示，本屆論壇聚焦後疫情時代的中日韓合作，可謂恰逢其時。疫情三年中，中日韓三國人民守望相助、同舟共濟，留下許多共克時艱的感人故事，充分體現一衣帶水的鄰邦之情。他又以「陽光總在風雨後」作形容，強調中日韓必須抓住機遇，攜手前行，為三國以及地區做出更大的貢獻。

王毅表示，中日韓三國的發展本質上體現了相互依存、互利共贏，要樹立夥伴意識，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇。中國將大力推進更高水平的對外開放，歡迎日韓搭乘中國高質量發展的快車，共創三國乃至亞洲的美好未來。

王毅強調，要堅持獨立自主，團結自強，事實證明，只有獨立自主的國家才能把握更多主動，贏得國際尊重，只有團結自強的地區才能排除外部干擾，實現持續發展。「我們尊重日韓同世界各國發展關係，但是任何關係都不能用於遏制甚至圍堵身邊的近鄰。」中日韓三國以及亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，培育戰略自主意識，維護地區團結穩定，抵製冷戰思維的回潮，不受霸權霸道的脅迫，要把本國本地區的命運牢牢掌握在自己的手中。

責任編輯：易燕丹

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