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雄安獲京津冀支持建設全國足球發展重點城市

國情動向 16:08 2023/07/03

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據《河北日報》消息，為推進京津冀體育產業協同發展邁上新台階，7月1日，北京市體育局、天津市體育局、河北省體育局在張家口崇禮舉行了2023京津冀體育產業大會。會上，相關部門、單位簽訂了《深化京津冀體育產業協同發展戰略合作協議》《京津冀體育產業資源交易平台委託協議》《京津冀體育產業聯盟成立協議》。

消息提到，三地還將共同推進河北雄安新區體育產業發展，支持雄安新區體育設施建設，建設全國足球發展重點城市，打造全國全民運動健身模範城市，打造體育與城市生態、經濟、社會、文化融合的典範，打造成具有鮮明體育文化特色的未來之城。

澎湃新聞報道，這是北京、天津、河北三省份首次通過協議的形式明確支持雄安新區建設全國足球發展重點城市。

公開報導顯示，「十四五」期間，全國足球發展重點城市共有16個，分別是上海市、成都市、武漢市、深圳市、廣州市、長春市、重慶市、大連市、青島市、北京市、延邊朝鮮族自治州、蘇州市、杭州市、梅州市、西安市和南京市。

2021年5月，為進一步推動落實《中國足球改革發展總體方案》，謀深做實「十四五」體育發展規劃中的足球專項規劃，國家體育總局、中國足協聯合啟動「全國足球發展重點城市」建設工作，選擇一批足球基礎好、發展條件好、工作積極性高的城市，加強扶持和指導，打造我國足球改革發展示範城市，總結推廣足球改革發展的典型經驗，推進探索中國特色足球發展路徑。

全國足球發展重點城市建設以五年為一個周期。「十四五」期間計劃全國建成16-18個重點城市。

新華社報導援引全國足球發展重點城市辦公室負責人的說法，他們將建立督導評估機制，每年組織專家組對全國足球發展重點城市建設工作效果進行評估，評估不合格的，限期整改，經整改仍達不到要求或連續兩年評估不合格的，將被撤銷重點城市稱號。

責任編輯：蒯宇澄

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