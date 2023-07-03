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內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看

社會熱點 16:52 2023/07/03

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內地青年就業壓力仍大，有應届大學生畢業後，既不打算馬上就業也不打算繼續深造，而是暫時選擇遊學、支教、在家陪父母或者創業考察等。這種「慢就業」現象正在增長，官媒評論認為，「慢就業」不是貶義詞，需要從兩面看待。

國務院旗下《經濟日報》引述一項調查數據指，2023年應屆生選擇「慢就業」的比例從去年的15.9%上升到18.9%。文章認為，具體分析不同個體可以發現，「慢就業」並非貶義詞。畢竟大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」。

文章指，對於「慢就業」現像，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。今年青年就業壓力依然較大，未就業畢業生和失業青年還有很多困難需要解決，不得不被動處於「慢就業」的狀態中繼續搜尋合適的職位。針對這種情況，應持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年盡快就業或參與就業準備活動。

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6月底，人力資源社會保障部啟動2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動，制定相當詳實的計劃，將於7月至12月期間，對2023屆離校未就業高校畢業生開展實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。

對於主動選擇「慢就業」的青年人，文章認為應當區別引導，開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、職位需求和基層就業的能力。同時，鼓勵企業對新招用的畢業生等青年開展學徒制培訓，培養適合企業發展和崗位需要的高技能人才。

但文章也提醒，畢業後留出太長時間去觀望、一味求穩求好，也有可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規劃和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。此外，應充分發揮人力資源服務機構的信息橋樑作用，阻斷畢業生向「消極就業」、「懶就業」方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對大學畢業生的吸引力。

責任編輯：易燕丹

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