  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉元春：青年失業若處理不當或成政治問題導火索

經濟脈搏 17:17 2023/07/03

分享：

分享：

中國知名經濟學家、中國宏觀經濟論壇聯合創始人劉元春警告，中國青年失業問題可能會持續10年，且短期內會不斷加劇；若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。

據彭博社周一（3日）報道，劉元春在中國宏觀經濟論壇上個月發表的2023年中期中國宏觀經濟分析與預測報告中，做出以上警告。

報告指出，中國青年群體失業率還會繼續攀升一段時間，考慮到 2023年大學畢業生人數突破1100萬，今年三季度青年失業問題將更加嚴峻。

報告特別指出，去年4月中國16至24歲青年失業率只有18.2%，但今年同期躍升2.2個百分點，說明青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。報告判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。 「倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

報告提出，解決青年就業問題主要靠新增就業崗位，後者主要靠新增市場主體，而新增市場主體主要靠生產性投資，特別是民間生產性投資。不過，簡單採取補貼政策並不能從根本上解決民間投資不足問題，「關鍵還是在於完善法治建設，健全對私有產權的保護，彌合疫情以來人們對法治建設的信心缺失。」

劉元春還在報告中說，中國經濟復甦的痛點與難點集中表現為「五個20%」，即青年群體調查失業率突破20%、工業企業利潤總額按年下降20%、地方土地出讓收入按年下降20%、房地產新開工面積按年下降20%、消費者信心指數的缺口高達20%。他並直言，這五個20%表明，相關領域壓力已經突破自我修復能力。

劉元春曾擔任中國人民大學副校長，並曾就中國資本發展問題，在去年4月的中共中央政治局集體學習會上作講解。他現在是上海財經大學校長。

這份發佈在中國宏觀經濟論壇官網的報告全長110頁，執筆人還包括中國人民大學國家發展與戰略研究院教授劉曉光，以及中誠信國際董事長兼總裁、中國人民大學經濟研究所聯席副所長閆衍。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
2023/06/30
內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢
2023/06/29
人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
今日
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看

你可能感興趣

內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
13:45 2023/06/30
內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢
16:35 2023/06/29
人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
今日 16:52
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
中國市場 疫情 經濟 政治 消費者信心指數 失業率 中國

上一篇文章

用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制

下一篇文章

人民幣跌跌不休 內地「外匯黃牛」重現江湖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣跌跌不休 內地「外匯黃牛」重現江湖
人民幣跌跌不休 內地「外匯黃牛」重現江湖
供需擴張速度放緩 內地6月財新製造業PMI降至50.5
供需擴張速度放緩 內地6月財新製造業PMI降至50.5
內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整
內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整
內地多家大行下調美元存款利率
內地多家大行下調美元存款利率
人民幣中間價升逾百點強於預期 傳遞監管維穩信號
人民幣中間價升逾百點強於預期 傳遞監管維穩信號
寧吉喆：全年經濟增速料「前低後高再穩」5%GDP目標可實現
寧吉喆：全年經濟增速料「前低後高再穩」5%GDP目標可實現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款