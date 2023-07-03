劉元春：青年失業若處理不當或成政治問題導火索

中國知名經濟學家、中國宏觀經濟論壇聯合創始人劉元春警告，中國青年失業問題可能會持續10年，且短期內會不斷加劇；若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。

據彭博社周一（3日）報道，劉元春在中國宏觀經濟論壇上個月發表的2023年中期中國宏觀經濟分析與預測報告中，做出以上警告。

報告指出，中國青年群體失業率還會繼續攀升一段時間，考慮到 2023年大學畢業生人數突破1100萬，今年三季度青年失業問題將更加嚴峻。

報告特別指出，去年4月中國16至24歲青年失業率只有18.2%，但今年同期躍升2.2個百分點，說明青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。報告判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。 「倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

報告提出，解決青年就業問題主要靠新增就業崗位，後者主要靠新增市場主體，而新增市場主體主要靠生產性投資，特別是民間生產性投資。不過，簡單採取補貼政策並不能從根本上解決民間投資不足問題，「關鍵還是在於完善法治建設，健全對私有產權的保護，彌合疫情以來人們對法治建設的信心缺失。」

劉元春還在報告中說，中國經濟復甦的痛點與難點集中表現為「五個20%」，即青年群體調查失業率突破20%、工業企業利潤總額按年下降20%、地方土地出讓收入按年下降20%、房地產新開工面積按年下降20%、消費者信心指數的缺口高達20%。他並直言，這五個20%表明，相關領域壓力已經突破自我修復能力。

劉元春曾擔任中國人民大學副校長，並曾就中國資本發展問題，在去年4月的中共中央政治局集體學習會上作講解。他現在是上海財經大學校長。

這份發佈在中國宏觀經濟論壇官網的報告全長110頁，執筆人還包括中國人民大學國家發展與戰略研究院教授劉曉光，以及中誠信國際董事長兼總裁、中國人民大學經濟研究所聯席副所長閆衍。

責任編輯：蒯宇澄

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