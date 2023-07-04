謝鋒晤美財長耶倫 促美高度重視華經貿關切

中國駐美國大使謝鋒會見即將訪華的美國財長耶倫。謝鋒表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動予以解決。

央視新聞報道，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見，均認為會見是坦誠和具建設性，同意繼續保持溝通。

謝鋒表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。中方始終遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。

美國財政部發聲明稱，耶倫和謝鋒進行坦率和富有成效的討論，內容涵蓋全球和雙邊議題，有助維持兩國溝通渠道暢通，有效管控中美雙邊關係。聲明又指，耶倫在會面期間提出多項美方關注的議題，並傳達全球美中兩大經濟體合作，應對宏觀經濟和金融問題等全球挑戰的重要性。

耶倫將於本周四起訪華4天，料與副總理何立峰等高層官員會面，討論美國對華關稅、中國《反間諜法》、美光禁令等廣泛議題。美方官員指，耶倫此行旨在穩定中美經貿關係，與北京建立定期溝通的管道，在雙邊關係上預期不會帶來重大突破。

耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破

耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫

責任編輯：易燕丹

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