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越南封殺真人Barbie電影 竟因這張「中國南海地圖」？

國情動向 10:24 2023/07/04

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Barbie電影竟也捲入政治風波!?真人Barbie電影快將上映，越南宣佈封殺，禁止該片在越南上畫。理由是Barbie電影中出現中國主張南海九段線的地圖。這讓人疑惑Barbie電影情節怎會與南海劃界爭議扯上關係。網上流傳一些影像和片段則顯示，懷疑觸動越南當局神經的，竟然是Barbie電影裏一幕的這張「世界地圖」，讓人啼笑皆非。

這張Barbie「世界地圖」高度抽象化，甚至包括不少虛構成份。可以說，即使是小孩子臨摹的世界地圖，也不會如此偏離現實，難以想像有人會與這Barbie地圖較真。

真正的地圖：

    點擊圖片放大

踩到越南的，則可能是地圖右方所謂「亞洲」區域旁邊，幾個看似形成一條反「S」形虛線的「點」（還是島？）。仔細數，就算這是條虛線，也只有8段。

    點擊圖片放大

有網民戲稱：「我需要你在這地圖中找出越南。」

不過大部分西方媒體報道越南封殺Barbie電影時，似乎並不太關心片中的「地圖」到底是甚麼一回事，更沒有展示相關影像，反而把焦點集中在南海主權爭議。英國廣播公司（BBC）說，並不清楚電影哪一幕描繪越南官員所講的中國九段線。

李強與越南總理會談 願加快「南海行為準則」磋商

中國菲律賓聯合聲明 重啟油氣磋商 和平解決一切爭端

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責任編輯：連兆鋒

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