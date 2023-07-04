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中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證

國情動向 10:59 2023/07/04

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中國駐日本大使館表示，中方已就福島核污染水處置問題向日方反复表明嚴正立場。國際原子能機構（IAEA）的報告不足以成為日本排放核污染水的「通行證」，日方應本著負責任的態度撤銷排海錯誤決定。

中國駐日本大使館周二（4日）召開記者會，就福島核污染水排海問題闡述中方立場。駐日大使吳江浩表示，福島核污染水排海事關各國民眾健康、全球海洋環境和國際公共利益，引起國際社會廣泛關切。 

吳江浩說，IAEA是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，不是評估核污染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。日方限制機構工作組授權，不接受評估其他處置方案。機構報告證明不了日方排海的正當性與合法性，免除不了日方應承擔的道義責任和國際法義務。

吳江浩強調，日方應正視國內外正當合理關切，履行國際法義務，本著對科學、對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代負責的態度，撤銷排海錯誤決定，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。

IAEA總幹事格羅西今日起對日本進行為期4天的訪問，預料將與日本首相岸田文雄會面，並提交有關福島核污染水排放的調查報告。

責任編輯：陳俊賢

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