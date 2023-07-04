法國騷亂 | 法國遊機票酒店預訂略降 仍有內地遊客報團

▲ 巴黎街頭

法國騷亂還未平息，但對旅遊的負面影響似乎在逐漸減弱。內地多家在線旅遊平台表示，事件爆發以來，赴法國的機票、酒店等預訂基本無退訂。而上個周末（6月30日至7月2日）關於赴法國機票、酒店等預訂按月微降，但降幅並不明顯。

澎湃報導，滬上某大型旅行社負責人表示，目前有一團正在法國旅遊，經與正在巴黎帶團的領隊確認，該團隊於6月26日出發，行程一切正常，目前巴黎的景區、飯店也正常營業，遊客情緒也很平和。在社交平台上，有自駕遊遊客稱，「剛從巴黎出來，別太緊張，還行。」

多家在線旅遊平台的內部人士表示，由於國際出行旅遊產品往往從預訂到出行的時間都比較長，因此國際預訂的數據並不太能反映對當下時間的影響。比如現在預訂的機票酒店，出發時間可能都在9月以後。

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退訂方面，有業內人士稱，之前預訂的歐洲機票都比較貴，現在已無疫情期間有「無損退訂」之類的政策避免損失，遊客可能也不捨得退。此外，不少遊客似乎仍有意赴法旅遊。廣東省某旅行社內部人士透露，旅遊團暫時沒有影響，「最近也有報後面的團的遊客。目前沒有退團的遊客，就是準備新報的會多問幾句。」

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至於在馬賽旅行期間，旅遊巴車窗被砸導致多人受輕傷的旅遊團，經全團遊客統一商議後，決定放棄法國境內的所有遊覽，並於30日下午啟程前往瑞士。

報道稱，涉事旅行團為上海全景旅行社（全景旅遊）法瑞意13日團隊一行。該公司內部人士透露，目前給出的方案是遊客新增的瑞士行程將全部由旅行社承擔，原本法國未前往的行程不論能否追回也都由旅行社承擔。預計新增的瑞士行程的費用逾200歐元/人。

責任編輯：陳俊賢