  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耶倫訪華談什麼？內地學者：中方關切關稅與技術打壓問題

國情動向 12:46 2023/07/04

分享：

分享：

美國財長耶倫將於周四（6日）抵達北京展開一連四日的訪華行程，是今年第二位到訪中國的美國內閣級成員。專家認為，中方將就美國對華關稅、技術打壓等問題提出關切。

觀察者網報道，復旦大學與國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，耶倫訪華是兩國經濟團隊面對面討論進程的一部分，雙方現在還處於接觸的早期階段。

他說，中國商務部長王文濤5月底赴美，與美國商務部長雷蒙多會面。這次耶倫訪華，應該會關注宏觀經濟問題，包括中國經濟、美國經濟、世界經濟等，雙方也許會同意建立工作機制以繼續進行對話。

耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破

美財長耶倫訪華前晤謝鋒 重申美中合作應對全球挑戰重要性

針對耶倫訪華期間中美雙方可能討論的問題，吳心伯認為，中方主要關切關稅問題。特朗普政府時期對中國商品施加的關稅超過3,000億美元，到現在還沒有廢除；美國總統拜登上任之後也未採取行動減少關稅。此外，目前有1,300個中國實體在美國的制裁名單上，相信美國對華高新科技打壓將是另一討論重點。

「但這些問題不是耶倫部長負責，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」，吳心伯說。

另外，北京大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王輯思指出，中美在財政和金融上有很多需要共同探討的問題，例如人民幣匯率、中國是否會增持或者減少美國國債等。他還提到，美國面臨的通脹風險和幾次加息對華影響等問題，都是雙方在財政部門需要探討的問題，當中既有合作，也不可避免會有競爭。

王輯思認為，雙方財政部門會想辦法克服一些政治上的障礙，務實地推動兩國金融和財政方面的合作。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

耶倫：貿易令美中獲益 脫鉤將是巨大錯誤
2023/06/14
耶倫：貿易令美中獲益 脫鉤將是巨大錯誤
耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫
2023/06/29
耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
2023/07/03
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
美財長耶倫訪華前晤謝鋒 重申美中合作應對全球挑戰重要性
今日
美財長耶倫訪華前晤謝鋒 重申美中合作應對全球挑戰重要性

你可能感興趣

耶倫：貿易令美中獲益 脫鉤將是巨大錯誤
09:21 2023/06/14
耶倫：貿易令美中獲益 脫鉤將是巨大錯誤
耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫
15:57 2023/06/29
耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
09:43 2023/07/03
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
政治 地緣政治 外交 貿易戰 經濟 中國市場 美元 人民幣 通脹 制裁

上一篇文章

中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可

下一篇文章

中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

雄安獲京津冀支持建設全國足球發展重點城市
雄安獲京津冀支持建設全國足球發展重點城市
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
謝鋒與舍曼通電話 討論中美關係及秦剛訪美時間
謝鋒與舍曼通電話 討論中美關係及秦剛訪美時間
美眾議員代表團抵台訪問5日 將晤蔡英文
美眾議員代表團抵台訪問5日 將晤蔡英文
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
耶倫周四起訪華4天 美官員預計難有重大突破
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款