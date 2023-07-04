耶倫訪華談什麼？內地學者：中方關切關稅與技術打壓問題

美國財長耶倫將於周四（6日）抵達北京展開一連四日的訪華行程，是今年第二位到訪中國的美國內閣級成員。專家認為，中方將就美國對華關稅、技術打壓等問題提出關切。

觀察者網報道，復旦大學與國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，耶倫訪華是兩國經濟團隊面對面討論進程的一部分，雙方現在還處於接觸的早期階段。

他說，中國商務部長王文濤5月底赴美，與美國商務部長雷蒙多會面。這次耶倫訪華，應該會關注宏觀經濟問題，包括中國經濟、美國經濟、世界經濟等，雙方也許會同意建立工作機制以繼續進行對話。

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針對耶倫訪華期間中美雙方可能討論的問題，吳心伯認為，中方主要關切關稅問題。特朗普政府時期對中國商品施加的關稅超過3,000億美元，到現在還沒有廢除；美國總統拜登上任之後也未採取行動減少關稅。此外，目前有1,300個中國實體在美國的制裁名單上，相信美國對華高新科技打壓將是另一討論重點。

「但這些問題不是耶倫部長負責，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」，吳心伯說。

另外，北京大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王輯思指出，中美在財政和金融上有很多需要共同探討的問題，例如人民幣匯率、中國是否會增持或者減少美國國債等。他還提到，美國面臨的通脹風險和幾次加息對華影響等問題，都是雙方在財政部門需要探討的問題，當中既有合作，也不可避免會有競爭。

王輯思認為，雙方財政部門會想辦法克服一些政治上的障礙，務實地推動兩國金融和財政方面的合作。

責任編輯：易燕丹

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