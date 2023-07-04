歐盟外交代表博雷利據報下周訪華

彭博社引述歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將於下周一（10日）抵達北京，與中國國務委員兼外交部長秦剛及其他高級官員會面。

報導指，美國已對中國實施一系列出口管制，限制中國獲取先進技術。荷蘭在6月底也跟隨，擴大了對中國的芯片設備出口限制。博雷利此行，北京或試圖說服歐洲採取比美國更溫和的立場。

對於中國昨日（3日）宣布將對鎵、鍺相關物項實施出口管制，布魯塞爾智庫布魯蓋爾研究所（Bruegel）的一名研究員表示，歐盟對這兩種金屬和相關產品依賴很大。中國是在提醒西方，誰在這場遊戲中「佔據上風」。她說，殘酷的現實是，西方至少需要10年時間才能消除對中國礦產供應鏈的依賴。

報導指出，去年俄烏戰爭爆發時，歐盟因急於尋找新的石油和天然氣供應來源，導致通脹飆升，並引發對整個能源行業可能崩潰的擔憂。因此，儘管美國一直敦促歐洲對中國採取強硬立場，但歐盟只表示「去風險」，而不是與中國「脫鉤」。

責任編輯：陳俊賢