習近平：堅持對話協商化解分歧 以合作超越競爭

國家主席習近平今日（4日）下午在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議並發表重要講話。

據新華社，習近平指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。各國人民對美好生活的嚮往就是我們的追求，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。

習近平指出，實現地區長治久安是我們的共同責任。中方願同各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

反對保護主義、單邊制裁

促進經濟增長是地區國家的共同任務。中方願同各方一道落實全球發展倡議，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鈎斷鏈」，努力把互利合作「蛋糕」做大，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。

習近平指出，要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消彌分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切，堅定支持彼此實現發展振興。要從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平還指，加強高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，歡迎各方參加論壇活動，共同把這條造福世界的幸福之路鋪得更寬更遠。

中方建議擴大本組織國家本幣結算份額，拓展主權數字貨幣合作，推動建立本組織開發銀行。中方願分享市場機遇和發展經驗，實施青年職業農民賦能行動，依託中國－上海合作組織大數據合作中心開展數碼技術人才培訓，舉辦本組織國家綠色發展論壇。

習近平下周二視像出席上合組織會議 並發表重要講話

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責任編輯：袁瑋婧