  • 30°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 10:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷蘭促歐盟回應中國限制兩種半導體材料出口

國情動向 10:07 2023/07/05

分享：

分享：

中國宣布，下月起對生產高性能芯片所需的兩種半導體材料鎵和鍺實施出口管制。荷蘭政府表示，歐盟必須作出回應。

荷蘭外交部聲明指，中國的出口管制措施對歐洲及荷蘭經濟的影響程度，將取決於北京如何執行。基於歐盟在貿易政策方面的權威性，歐盟必須對此作出回應，而荷蘭將與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

歐盟委員會發言人較早前表示，對中國就鎵和鍺實施出口管制表示關注，認為擔心這些措施，與保護全球和平穩定及中國履行國際條約的防擴散義務無關。歐盟委員會正評估中方的新出口管制，對全球供應鏈及歐洲產業的潛在影響。

另外，德國工業聯合會（BDI）表示，德國和歐洲對中國稀土等礦物原材料的依賴，更甚於俄羅斯石油及天然氣，認為中方的新規反映歐洲和德國有迫切需要減少依賴，在尋找關鍵原材料方面更加自力更生。

德國信息產業、電信及新媒體協會（Bitkom）也呼籲採取措施，大規模提高德國和歐洲的數碼領域主權，又指德國的技術及安全政策需致力於結束單邊依賴，在關鍵數字技術方面建立自己的能力和競爭力。

限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國

用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
2023/07/04
中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制
2023/07/03
用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
2023/07/04
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
2023/07/04
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國

你可能感興趣

中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
15:04 2023/07/04
中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制
18:22 2023/07/03
用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
13:15 2023/07/04
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
地緣政治 科技產品 科技戰 稀土 晶片 歐盟 荷蘭 德國 中國

上一篇文章

商務部前副部長魏建國 : 限制鎵鍺出口只是反制的開始

下一篇文章

歐盟外交代表博雷利原定下周訪華 北京要求取消
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

越南封殺真人Barbie電影 竟因這張「中國南海地圖」？
越南封殺真人Barbie電影 竟因這張「中國南海地圖」？
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
中國打出稀土牌反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
拜登政府擬限中國企業使用美雲端服務 料數周內公布
拜登政府擬限中國企業使用美雲端服務 料數周內公布
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
中國限半導體原料出口 美半導體公司：將立即申請許可
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款