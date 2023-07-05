荷蘭促歐盟回應中國限制兩種半導體材料出口

中國宣布，下月起對生產高性能芯片所需的兩種半導體材料鎵和鍺實施出口管制。荷蘭政府表示，歐盟必須作出回應。

荷蘭外交部聲明指，中國的出口管制措施對歐洲及荷蘭經濟的影響程度，將取決於北京如何執行。基於歐盟在貿易政策方面的權威性，歐盟必須對此作出回應，而荷蘭將與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯繫。

歐盟委員會發言人較早前表示，對中國就鎵和鍺實施出口管制表示關注，認為擔心這些措施，與保護全球和平穩定及中國履行國際條約的防擴散義務無關。歐盟委員會正評估中方的新出口管制，對全球供應鏈及歐洲產業的潛在影響。

另外，德國工業聯合會（BDI）表示，德國和歐洲對中國稀土等礦物原材料的依賴，更甚於俄羅斯石油及天然氣，認為中方的新規反映歐洲和德國有迫切需要減少依賴，在尋找關鍵原材料方面更加自力更生。

德國信息產業、電信及新媒體協會（Bitkom）也呼籲採取措施，大規模提高德國和歐洲的數碼領域主權，又指德國的技術及安全政策需致力於結束單邊依賴，在關鍵數字技術方面建立自己的能力和競爭力。

限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國

用於製造半導體產品 中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制

責任編輯：易燕丹

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