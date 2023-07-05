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中歐環境與氣候高層對話 丁薛祥冀深化重點領域合作

國情動向 10:53 2023/07/05

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中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，周二（4日）在北京與歐盟委員會執行副主席蒂默曼斯舉行第四次中歐環境與氣候高層對話。

丁薛祥表示，國家主席習近平4月會見歐盟委員會主席馮德萊恩，圍繞深化綠色夥伴關係等議題達成廣泛共識。中歐要落實好雙方領導人重要共識，推進環境與氣候合作取得更多成果，為全球可持續發展作出更大貢獻。

丁薛祥指，中國高度重視生態環境保護和應對氣候變化工作，堅定不移推動綠色低碳發展，已經著手採取一系列重大舉措，確保如期實現碳達峰碳中和目標。中方願同歐方一道，更好發揮中歐環境與氣候高層對話機制作用，進一步凝聚共識、增進互信，豐富和拓展合作，為中歐關係發展打開更多空間。

同時，聚焦重點領域深化務實合作，在可再生能源、綠色低碳技術、碳市場、適應氣候變化、生態環境保護等方面，深挖合作潛力，打造更多新的合作增長點。共同推進環境與氣候多邊進程，踐行真正的多邊主義。

蒂默曼斯表示，歐中在全球應對氣候變化中具有重要作用，歐方願同中方深化應對氣候變化、循環經濟、生物多樣性保護等領域合作，引領全球環境和氣候治理。

責任編輯：易燕丹

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