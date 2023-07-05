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深圳上半年二手樓成交按年漲七成 掛牌房源量持續高位

經濟脈搏 12:08 2023/07/05

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上半年深圳二手樓成交按年上漲七成，但市場預期在階段性行情釋放完畢，且未有明顯利好政策的情況下，下半年二手樓市將延續低位徘徊。

深圳市房地產中介協會統計，今年上半年，深圳二手樓買賣合同共計錄得20,852套，比2022年下半年增長42.2%，比2022年上半年增長71%。

有深圳中介表示，當地樓市回暖主要集中在1月至4月，特別是春節後的2月至3月，疫情防控措施的優化調整以及政府出台鼓勵購房的政策，過去兩年市場低迷累積的大量購買力開始逐步入市。但隨著一波需求釋放，近兩個月的成交量已逐步放緩，「整體比2022年肯定好很多，但沒有感受到市場已整體回暖」。

澎湃新聞引述美聯物業全國研究中心總監何倩茹稱，深圳二手樓市場仍處於低位徘徊的狀態，3月份出現短暫復甦，但未能得到延續。市場上成交的主要客群逐步轉變為改善客戶，剛需佔比有所下降。另受到未來預期較低影響，整體觀望情緒較濃。

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在掛盤量方面，截至7月1日，據四大行（貝殼找房、樂有家、中原、看房網）公開掛盤出售數據統計，深圳全市共掛盤出售房源164,169套（存重復房源），比6月1日統計數據增加4061套，按月增2.5%。從今年上半年走勢看，二手樓掛牌量呈現持續快速增長態勢，臨近年中，掛牌量的走勢才有所減緩。

深圳市房地產中介協會認為，主要是前期疫情管控措施的優化，市場需求得以集中釋放，相對應的業主委托掛牌量也隨之快速增長。但隨著需求疲軟，市場去化節奏放緩，導致後期掛牌房源量持續高位且緩慢增長。

該協會預計，隨著新樓下半年銷售壓力的累加，一、二手樓競爭的白熱化以及市場對於政策預期的減弱，在無任何托底穩預期政策的支撐下，市場恐難再現類似一季度「階段性小陽春」行情。何倩茹也稱，深圳二手樓市場在未有明顯利好政策的情況下，下半年仍將延續低位徘徊，難有較大的波動。

責任編輯：易燕丹

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