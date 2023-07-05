管制芯片材料出口連鎖反應？美媒：供應鏈或加快移出中國

中國宣布對生產高性能芯片所需的兩種半導體材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制，《華爾街日報》指出，這為那些可能受到衝擊的國家敲響警鐘，很可能促使別國政府和企業加速將供應鏈移出中國，以避免受到中美經濟對抗加劇的連帶影響。

日韓研究中國管制措施的影響

儘管中國外交部表示，上述最新的出口管制不針對任何特定國家，但分析人士表示，中國此舉似乎是針對美國、韓國和日本等限制向中國出口先進製程半導體及相關技術的國家。

韓國政府周二召開緊急會議，評估中國對鎵和鍺這兩種礦物實施出口管制的潛在後果，並承諾將採取更多措施推動從多樣化渠道採購對於半導體等主要行業至關重要的材料。

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韓國貿易、工業和能源部負責產業政策的副部長朱泳俊表示，中國最新的出口管制措施在短期內的影響很可能有限，但不確定因素仍然存在。他說，目前還不清楚中國的出口管制將持續多久，也不排除禁令擴大到其他項目的可能。

他還表示，韓國政府計劃進一步使關鍵材料的採購渠道多元化，並為那些目前高度依賴從特定國家進口的行業開發替代性材料。作為準備工作的一部分，政府還將開發關鍵礦物的回收技術。

日本政府周二也表示，將研究上述管制措施的影響。

另據台媒中時電子報報道，台當局經濟部門負責人王美花表示，大陸對鎵、鍺實施出口管制，短期內影響不大，但長期對價格與供應是否有影響，該部門會密切注意。

管制措施恐加速供應鏈移出中國

報道指出，在中美科技戰中，中國宣布出口管制措施是最新行動。在這種情況下，其他國家政府以及許多跨國公司面臨更大壓力，需要減少日益增長的地緣政治風險所帶來的影響。許多國家的政府和公司已經在推動將部分生產和供應鏈從中國轉移出去，同時一些公司已經開始將中國業務與全球其他業務隔離開來。

不過，韓國金屬材料研究所（Korean Institute of Metals and Materials）副主席、漢陽大學教授Ahn Jin-ho則指出，專門從事此類芯片業務的美國和歐洲公司未來受到的影響可能會大一些，而以存儲芯片為主的韓國芯片產業受到的影響會相對小一些。

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責任編輯：尹航

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