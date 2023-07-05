招聘還要限血型、看手相？官媒：不能縱容另類就業歧視

不少工作都是「僧多粥少」的情況，有企業甚至把血型、手相等當作篩選條件，「手紋有福氣」者錄用機率更大。官媒表示，不能縱容另類就業歧視。

據《工人日报》報道，最近兩年就業環境緊張，一些用人單位招聘時會提出與崗位內容、職責無關的條件，如家庭背景、戀愛經歷，還會限制身高、籍貫、屬相等，還有要求應聘者是A型血，甚至在面試時查看求職者手相，「手紋有福氣」者錄用機率更大。

《中國青年報》發文指出，用人單位根據崗位內容、職責設置一定的限制條件，如要求專業對口、有從業經驗等，情有可原，也是企業自由用人的權利。但如果連血型、手相、屬相也成了求職者的門檻，那就不只是讓人啼笑皆非，而是已然踐踏法律紅線，涉嫌侵犯求職者的隱私和平等就業等權利。

文章分析，另類就業歧視之所以存在，首先在於目前招聘領域處於買方市場，用人單位有恃無恐，不愁招不到人；二是違法違規成本低，真正被查處者少之又少；三是求職者維權成本高企，走法律途徑費時費力還耽誤找工作，大部分用人單位並不會明確告知不錄用的具體原因，因而舉證往往也相對困難。

文章強調，不能縱容就業歧視，要對症下藥。加大拓崗力度，通過提供更多的就業崗位扭轉「崗少人多」的局面。要加大對實施就業歧視的用人單位加大打擊懲處力度，讓每一次的就業歧視行為都付出相應的代價。職能部門則要對於維權難問題，提供暢通舉報投訴通道、提供法律援助等舉措。

責任編輯：陳俊賢