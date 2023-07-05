  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招聘還要限血型、看手相？官媒：不能縱容另類就業歧視

社會熱點 15:49 2023/07/05

分享：

分享：

不少工作都是「僧多粥少」的情況，有企業甚至把血型、手相等當作篩選條件，「手紋有福氣」者錄用機率更大。官媒表示，不能縱容另類就業歧視。

據《工人日报》報道，最近兩年就業環境緊張，一些用人單位招聘時會提出與崗位內容、職責無關的條件，如家庭背景、戀愛經歷，還會限制身高、籍貫、屬相等，還有要求應聘者是A型血，甚至在面試時查看求職者手相，「手紋有福氣」者錄用機率更大。

《中國青年報》發文指出，用人單位根據崗位內容、職責設置一定的限制條件，如要求專業對口、有從業經驗等，情有可原，也是企業自由用人的權利。但如果連血型、手相、屬相也成了求職者的門檻，那就不只是讓人啼笑皆非，而是已然踐踏法律紅線，涉嫌侵犯求職者的隱私和平等就業等權利。

文章分析，另類就業歧視之所以存在，首先在於目前招聘領域處於買方市場，用人單位有恃無恐，不愁招不到人；二是違法違規成本低，真正被查處者少之又少；三是求職者維權成本高企，走法律途徑費時費力還耽誤找工作，大部分用人單位並不會明確告知不錄用的具體原因，因而舉證往往也相對困難。

文章強調，不能縱容就業歧視，要對症下藥。加大拓崗力度，通過提供更多的就業崗位扭轉「崗少人多」的局面。要加大對實施就業歧視的用人單位加大打擊懲處力度，讓每一次的就業歧視行為都付出相應的代價。職能部門則要對於維權難問題，提供暢通舉報投訴通道、提供法律援助等舉措。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 職位招聘 就業 中國

上一篇文章

傳浙江核電廠氚排放比福島高6.5倍 京批惡人先告狀

下一篇文章

26名洪都拉斯留學生離台轉大陸 中國外交部：熱烈歡迎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
盜全校學生信息建顏值排行榜 人大畢業生被刑拘
盜全校學生信息建顏值排行榜 人大畢業生被刑拘
中國女性終身不育率5.16% 分析指比例還會上升
中國女性終身不育率5.16% 分析指比例還會上升
法國騷亂 | 法國遊機票酒店預訂略降 仍有內地遊客報團
法國騷亂 | 法國遊機票酒店預訂略降 仍有內地遊客報團
內地多省暴雨致洪水泛濫 習近平對防汛救災作重要指示
內地多省暴雨致洪水泛濫 習近平對防汛救災作重要指示
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款