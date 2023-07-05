  • 31°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳浙江核電廠氚排放是福島的6.5倍 京批惡人先告狀

社會熱點 15:57 2023/07/05

分享：

分享：

網傳中國核電廠放射性物質「氚」的排放量，是日本福島核污水氚排放的6.5倍。中國生態環境部負責人回應稱，福島核污水和世界各國核電廠正常運行液態流出物有本質區別，要警惕「惡人先告狀」、企圖混淆視聽的圖謀。

日本產經新聞報導，福島第一核電廠預定排放含氚處理水的年間排放量，同於2011年發生核災前的管理目標，即一年之間的排放量控制在22兆貝克以下。

日本經濟產業省資料顯示，中國浙江省秦山第3核電廠2020年氚排放量約143兆貝克，是福島第一核電廠預定排放量的6.5倍；廣東陽江核電廠是福島第一核電廠的5倍。

針對福島核污水排海 中國生態環境部：已作部署

中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證

生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，日本福島核污染水和世界各國核電廠正常運行液態流出物有本質區別。一是來源不同，二是放射性核素種類不同，三是處理難度不同。

日本福島核污染水來自於事故後注入熔融損毀堆芯的冷卻水，以及滲入反應堆的地下水和雨水，包含熔融堆芯中存在的各種放射性核素，處理難度大。相比之下，核電廠正常運行產生的廢水主要來源於工藝排水、地面排水等，含有少量裂變核素，嚴格遵守國際通行標準，採用最佳可行技術處理、經嚴格監測達標後有組織排放，排放量遠低於規定的控制值。

負責人強調，要高度警惕這種「惡人先告狀」、企圖混淆視聽、蒙混過關的圖謀。中方反對日本福島核污染水排海，但從未反對核電廠正常運行排放。日本福島核污染水有關誤導宣傳代替不了事實真相，方案設計代替不了工程實踐，口頭承諾代替不了真實結果，精心包裝的方案掩蓋不了企圖轉嫁危害的圖謀，有限的選擇性抽查代替不了長期公正的國際監督。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證
2023/07/04
中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證
針對福島核污水排海 中國生態環境部：已作部署
今日
針對福島核污水排海 中國生態環境部：已作部署

你可能感興趣

中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證
10:59 2023/07/04
中國駐日大使：IAEA報告不能成為核廢水排海通行證
針對福島核污水排海 中國生態環境部：已作部署
今日 11:15
針對福島核污水排海 中國生態環境部：已作部署
地緣政治 污染 核災 福島 日本 陽江 中國

上一篇文章

多地開展高校思政課教師隊伍自查自清 突破底線者退出

下一篇文章

招聘還要限血型、看手相？官媒：不能縱容另類就業歧視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

盜全校學生信息建顏值排行榜 人大畢業生被刑拘
盜全校學生信息建顏值排行榜 人大畢業生被刑拘
法國騷亂 | 法國遊機票酒店預訂略降 仍有內地遊客報團
法國騷亂 | 法國遊機票酒店預訂略降 仍有內地遊客報團
中國女性終身不育率5.16% 分析指比例還會上升
中國女性終身不育率5.16% 分析指比例還會上升
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
內地多省暴雨致洪水泛濫 習近平對防汛救災作重要指示
內地多省暴雨致洪水泛濫 習近平對防汛救災作重要指示
內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款