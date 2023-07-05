傳浙江核電廠氚排放比福島高6.5倍 京批惡人先告狀

網傳中國核電廠放射性物質「氚」的排放量，是日本福島核污水氚排放的6.5倍。中國生態環境部負責人回應稱，福島核污水和世界各國核電廠正常運行液態流出物有本質區別，要警惕「惡人先告狀」、企圖混淆視聽的圖謀。

日本產經新聞報導，福島第一核電廠預定排放含氚處理水的年間排放量，同於2011年發生核災前的管理目標，即一年之間的排放量控制在22兆貝克以下。

日本經濟產業省資料顯示，中國浙江省秦山第3核電廠2020年氚排放量約143兆貝克，是福島第一核電廠預定排放量的6.5倍；廣東陽江核電廠是福島第一核電廠的5倍。

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生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，日本福島核污染水和世界各國核電廠正常運行液態流出物有本質區別。一是來源不同，二是放射性核素種類不同，三是處理難度不同。

日本福島核污染水來自於事故後注入熔融損毀堆芯的冷卻水，以及滲入反應堆的地下水和雨水，包含熔融堆芯中存在的各種放射性核素，處理難度大。相比之下，核電廠正常運行產生的廢水主要來源於工藝排水、地面排水等，含有少量裂變核素，嚴格遵守國際通行標準，採用最佳可行技術處理、經嚴格監測達標後有組織排放，排放量遠低於規定的控制值。

負責人強調，要高度警惕這種「惡人先告狀」、企圖混淆視聽、蒙混過關的圖謀。中方反對日本福島核污染水排海，但從未反對核電廠正常運行排放。日本福島核污染水有關誤導宣傳代替不了事實真相，方案設計代替不了工程實踐，口頭承諾代替不了真實結果，精心包裝的方案掩蓋不了企圖轉嫁危害的圖謀，有限的選擇性抽查代替不了長期公正的國際監督。

責任編輯：易燕丹

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