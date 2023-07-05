多地開展高校思政課教師隊伍自查自清 突破底線者退出

思政課是內地高校的一門課程。近期多地部署開展師德集中學習教育，北京、江蘇、福建等地同時開展高校思政課教師隊伍自查自清工作，在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線者，將通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

嚴防有不當言論和行為者進入思政課教師隊伍

福建省教育廳印發《關於在全省教育系統開展師德集中學習教育的通知》。福建省教育廳要求，組織開展高校思政課教師政治能力提升專題培訓，開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。各校要嚴把思政課教師入口關，對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

江蘇省教育廳印發《關於開展師德集中學習教育的通知》，其中提出，組織開展思政課教師政治能力提升專題培訓，開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。各高校要嚴把思政課教師入口關，結合開展「大學習、大排查、大整治」師德師風建設專項行動，對思政課教師師德師風問題「拉網式」進行排查並做好整改工作。對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

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北京市亦印發了《北京教育系統開展師德集中學習教育方案》，其中提出，組織開展高校和中小學思政課教師政治能力提升專題培訓，開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。指導高校嚴把思政課教師入口關，對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

此前，教育部6月6日召開了師德師風建設工作推進暨師德集中學習教育啟動部署會，部署開展師德集中學習教育，推進各地各校加強師德師風建設工作。6月6日至7月31日，各地幼兒園、小學、初中、高中、特殊教育學校、職業學校、普通高校等各級各類學校教師，通過國家智慧教育公共服務平台進入「師德集中學習教育」專題進行學習。

責任編輯：尹航

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