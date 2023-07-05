醫學博士當中學校醫、研究生做垃圾分類員 網民質疑大材小用

找工作不是件容易事，近日多個社會熱點話題都與高材生「下基層」有關，包括醫學博士應聘中學保健員（校醫），研究生應聘垃圾分類專管員，而且還是臨聘合同工。有網民認為這是「大材小用」、「人才浪費」，也有人認為這只是個人的就業選擇。

中學工作人員：校醫這崗位須本科以上 應聘者眾多

在上海，復旦大學附屬中學6月28日發布公告顯示，經過層層選拔，一名上海交通大學醫學院博士「突破重圍」，進入公示階段（「公示」指錄用前的流程），這位博士應聘的崗位是中學的衛生保健員。

據此前發布的《上海市2023年事業單位公開招聘簡章》，復旦附中招聘1名衛生保健員，招聘對象為應屆畢業生，學歷要求為本科及以上，年齡上限40歲，專業要求為護理學、公共衛生、預防醫學等與崗位相關的專業。

該崗位職責是全面負責學校衛生保健和防疫工作；負責全校學生和教職員工的醫療、衛生保健、傳染病預防等各項工作；掌握全校學生健康狀況，做好各項保健資料的記錄和整理，建立健全教職工學生健康檔案、慢性病跟蹤管理，制定干預措施。

該中學工作人員還稱，這一崗位的應聘者眾多，有不少是在職醫護人員。

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在廣州，一個街道綜合發展中心發布垃圾分類專管員擬聘用人員名單公告，公示人員名單上兩人的學歷分別為研究生和本科生。據廣州市黃埔區人民政府廣州開發區管委會官網顯示，該崗位報名條件為全日制專科以上學歷，不限專業，年齡在35周歲以下。

黃埔區聯和街綜合發展中心工作人員進一步介紹稱，該招聘崗位並不是編制工作，屬於臨聘合同工，招的人不多，來報名的有十幾個人；崗位的工作內容不涉及管理，屬於監督類，監督企業、社區開展垃圾分類。

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責任編輯：尹航

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