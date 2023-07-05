浙江召開平台經濟高質量發展大會 支持攻關「卡脖子」技術

浙江今日（5日）召開全省平台經濟高質量發展大會。阿里巴巴、網易等100家平台企業代表受邀參會。會上出台實施意見，促進平台經濟高質量發展。

據浙江日報，這是全國首個以平台經濟為主題的省域性大會，也是浙江首次以平台經濟為主題召開全省層面的會議。會上浙江出台了《關於促進平台經濟高質量發展的實施意見》，這也是全國首個促進平台經濟高質量發展的實施意見。

支持平台企業圍繞「卡脖子」技術開展科研攻關

意見指出，支持平台企業科技創新。鼓勵平台企業聯合產業鏈上下游企業、高校院所組建創新聯合體，圍繞平台經濟底層技術和「卡脖子」技術組織開展科研攻關，在大數據、雲計算、區塊鏈、作業系統、處理器等領域取得一批重大標誌性成果。

意見提出，推動算力基礎設施建設，優化人工智能算力平台佈局，加強算法創新與應用，構建算法轉化與應用生態。支持平台企業建設大眾創業萬眾創新示範基地、工程研究中心、重點實驗室、技術創新中心等載體。依法依規落實平台企業研發費用稅前加計扣除政策。支持平台企業通過開放創新資源、發佈眾包任務等方式，更好開展技術研發等創新活動。進一步健全適應平台企業創新發展的知識產權保護制度，指導企業做好知識產權和商業秘密保護，保護權利人和相關主體的合法權益。

對跨行業、跨領域無序擴張風險實施「黃燈」警示

實施意見提出，優化平台經濟市場准入規則。實施資本投資「紅綠燈」制度，加強投資監測監管，對跨行業、跨領域無序擴張風險實施「黃燈」警示，防範資本併購造成排除、限制競爭等問題。

實施意見提出，支持和引導符合條件的平台企業在境內外上市，加強擬掛牌上市平台企業的合規指導與輔導服務。深化跨境電子商務綜合試驗區建設，加大對海外倉等海外物流體系的支持。支持平台企業深度參與世界互聯網大會烏鎮峰會。

意見還提出，完善平台金融風險管控規則。嚴格落實平台企業金融業務領域有關法律法規，禁止非法從事資金支付結算業務。強化功能監管和綜合監管，完善跨界、交叉型金融產品穿透式監管規則。落實金融控股公司監管制度，嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，強化風險管理和關聯交易管理，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。規範平台企業與銀行保險機構的合作方式，嚴禁平台企業通過售賣、導流等方式違規為區域性金融機構突破經營範圍限制。推動多部門協同開展金融營銷行為治理，增強業務信息披露全面性和透明度。

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責任編輯：袁瑋婧