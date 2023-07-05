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學生數量減 內地去年過萬間幼稚園和小學倒閉

經濟脈搏 21:41 2023/07/05

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隨着出生率下降，內地去年全國幼稚園、小學數量各減少超過5,000間，減幅1.9%及3.3%；學生數量分別減少177.6萬和47.8萬人，減幅3.7%及0.4%。

教育部發布《2022年全國教育事業發展統計公報》指，去年全國共幼稚園28.92萬間，比上一年減少5,610間；在園幼兒4,627.5萬人，減少177.6萬人。普通小學14.9萬間，減少5,162間；小學教學點7.69萬個，減少6,690個；在校學生1.07億人，減少47.8萬人；招生1,701.39萬人，減少81.19萬人。

其中，幼稚園數量是自2008年以來首次出現負增長，而在校學生則在上一年已經開始減少。

經濟低迷疉加鼓勵生育政策的成效不彰，去年內地出生人口僅956萬人，為60年來首次人口萎縮。有媒體估計，今年出生數可能進一步減少至800萬人以下。

「首輪幼稚園的關停潮已經到來了。」首都師範大學副教授、學前教育研究會理事夏婧指，對國內的幼兒教育行業來說，今年應該是最好的一年，以後會愈來愈困難。很多幼稚園還在掙扎，但趨勢已不可逆轉。隨着人口未來不斷向城市集中，當前情況最危急的是在四五綫城市，而非北京、上海這些一二綫大城市。

責任編輯：陳建錫

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經濟 生育 人口 幼稚園 小學 中國

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