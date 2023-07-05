中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截

▲ 中菲船隻過去多次在南海發生糾紛。（資料圖片）

中菲船隻在南海再發生糾紛，菲律賓海巡隊稱，船隻近日前往南沙群島以東的仁愛礁執行補給任務時，遭中國海警船騷擾和危險攔截。

菲海巡隊負責人塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，兩艘海巡船上周護送一艘船隻前往仁愛礁進行補給工作，進入仁愛礁12海里範圍後，兩艘中國海警船尾隨在距離約100碼處，並作出騷擾、阻撓的動作，「這些中國海警船無視國際海上避碰規則（COLREGs），試圖堵住航道，阻止菲律賓海巡船接近仁愛礁。」

塔里耶拉又提到，除了海警船，菲方船隻在周邊還發現兩艘中國海軍軍艦，以及6艘海上民兵船。菲方對事件深感憂慮，補給行動本質上完全出於人道主義。

仁愛礁在南沙群島東部，位於菲律賓200海里專屬經濟海域範圍，自1999年起由菲方實際控制，中國、越南均宣稱擁有該島礁的主權。

中菲船隻今年已不止一次在仁愛礁附近發生糾紛，2月中旬，一艘菲律賓海巡船駛往該島礁途中，被中國海警船以軍用級別的激光照射，導致有船員短暫失明。4月下旬，一艘載有多國媒體記者的菲律賓巡邏艦駛近島礁時，與中國海警船攔截和迫退。5月上旬，菲律賓派遣多艘巡邏艦，一度包圍一艘中國海警船。

中國外交部多次表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國海警船依法維護主權和海上秩序，操作專業和克制。

責任編輯：陳建錫