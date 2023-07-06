美商務部堅決反對中國管制鎵鍺出口 京：已預先通報非針對特定國家

美國商務部發言人表示，堅決反對中國下月起對鎵、鍺兩種關鍵半導體原材料實施出口管制，華府將與夥伴及盟友協商如何應對這一問題。中國商務部則表示，在發佈管制公告前已經進行預先通報，美方持續加強對華半導體打壓，最終將反噬自身。

路透社報道，美商務部發言人在一份電郵聲明中表示，中方的管制行動凸顯了實現供應鏈多元化的必要，美方將與盟友及夥伴合作應對有關問題，並建立關鍵供應鏈的韌性。

歐盟委員會較早前亦表示，對中方的做法表示關注。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）認為，若中國將出口管制擴大至鋰等金屬原料，將會帶來很大問題。

商務部：美國打壓終將反噬自身

在北京，商務部發言人束珏婷表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。世界上主要國家普遍對部分物項實施管制，中國政府依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。

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束珏婷強調，出口管制不是禁止出口，符合相關規定的將予以許可。中國政府實施出口管制，不針對任何特定國家。在發佈公告前，中方已經通過中美、中歐出口管制對話渠道進行了預先通報。

另外，束珏婷指出，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制，人為割裂全球半導體市場，這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏。

她認為，半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國是世界上最大的半導體市場，芯片銷售規模約佔全球的1/3，這是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果。美方的做法不僅損害中國企業正當權益，也將損害眾多國家和地區的利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，最終將反噬自身。

據了解，中國是鎵及鍺兩種金屬的最大來源國。其中鍺主要用於高速電腦芯片、塑膠和軍事設備，如衛星影像感應器和夜視鏡等；鎵則用於雷達、無綫電通訊設備、衛星和LED等產品。

責任編輯：易燕丹

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