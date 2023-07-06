耶倫抵達北京 據報明見李強、劉鶴

據央視新聞報道，美國財長耶倫（Janet Yellen）已抵達北京首都國際機場，展開為期4天的訪華行程。美國官員透露，耶倫明日將會見中國總理李強、前副總理劉鶴和美國商業領袖。

該高級官員表示，美方希望能進行坦率而富有成效的對話，為今後的交流奠定基礎，雖然美中可能在部分議題上有分歧，但更突顯雙方展開溝通討論的重要性，相信今次訪問不會沒有成果。又指美方已經明確表示不支持中美經濟脫鈎。

該官員透露，耶倫將談及中國的不公平做法，包括最近針對美國公司的懲罰措施和市場准入壁壘，預計也將討論中國對鎵、鍺的出口管控措施。

《紐約時報》分析指，耶倫預計將闡述拜登（Joe Biden）政府為減少美國經濟對中國的依賴以及為吸引美國國內生產更多關鍵材料而採取的措施，這些措施的針對性有限，並非旨在挑起更廣泛的經濟戰爭。

報道引述前美國財政部官員蒂姆．亞當斯（Tim Adams）指，耶倫將理性地表明這與遏制無關，實際上是為了確定合作基調，並表明美國仍然有興趣與中國在貿易和投資方面進行接觸。但報道亦指出，這不是一件容易的事情，因為兩國都在繼續設置新的貿易和投資壁壘。

這次是她擔任財長後首次訪華，亦是繼美國國務卿布林肯後，不足一個月內第二位訪華的美國內閣級別官員。

美國官員此前表示，耶倫訪華期間將與中方官員進行坦誠討論，雖然預期不會取得重大突破，但耶倫會推動美中在經濟問題上開闢新的溝通及協調渠道，並提醒中方向俄羅斯提供武器會造成的後果。

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責任編輯：易燕丹

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