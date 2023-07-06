李強會見日本訪團：把經濟問題政治化 會令情況惡化

總理李強昨日（5日）會見日本國際貿易促進協會的訪華團，他對日本將施行的半導體出口限制表示擔憂，指特意把經濟問題政治化，反而會導致情況惡化。

據日經中文網報道，日本國際貿易促進協會稱，李強在會見訪華團時呼籲，目前世界局勢不穩定，中日兩國應團結起來共同克服困難。

在科技戰方面，日本將與美國保持步調一致，限制對中國出口尖端半導體製造設備等。對此，李強表示抱有嚴重擔憂，他指出，特意把經濟問題政治化，反而會導致情況惡化。

訪華團長、日本前眾議院議長河野洋平還提到，希望能夠避免日資企業的投資積極性下降。訪華團成員的日本沖繩縣知事玉城丹尼要求恢復沖繩與中國之間的直飛航班，並簡化簽證手續。李強表示，將指示相關部門研究玉城知事的要求。

日本國際貿易促進協會是七大日中友好團體之一，成立於1954年，一直支持日本企業進駐中國及與中國擴大貿易。訪華團始於1970年代，與包括周恩來在內的中國歷代總理等見面。此次的訪團是自2019年4月以來首次訪問中國。

另外，據稍早前中國官媒央視報道，李強在此次會晤中提到，中國堅定推進高水平對外開放，將一如既往地支持日本企業擴大對華投資合作。希望日本國際貿易促進協會進一步發揮對兩國互利合作和民間友好交往的帶動作用，歡迎日本地方同中國地方加強經濟、人文等領域交流合作。

李強晤日本國貿促進協會訪華團 支持日企擴大對華投資

責任編輯：尹航

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