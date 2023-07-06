內地上月錄1968宗新冠重症 XBB變種佔比逐增

中國疾控中心公布內地新冠疫情最新情況，上月新增1968宗重症病例、239宗死亡病例。其中2名死者因新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，其餘均為基礎疾病合併新冠病毒感染死亡個案。

數據顯示，內地發熱門診診療量從6月1日的28.8萬，波動下降至6月30日的16.4萬。哨點醫院流感樣病例佔門（急）診就診人數比例，從今年第22周（5月29日-6月4日）的5.5%持續下降至第26周（6月26日-7月2日）的4.4%。流感樣病例新冠病毒陽性率從第21周(5月22日-5月28日）的42.5%持續下降，第26周下降至15.4%。

另外，上月內地共報送12,431宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，涵蓋141個進化分支，主要流行株為XBB系列變異株，佔比前三位的分別為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支、XBB.1.22及其亞分支。

根據採樣日期，XBB及其亞分支的佔比逐漸增加，從第22周的94.7%，增長到第26周的96.2%。

責任編輯：易燕丹

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