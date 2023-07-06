王毅：日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」 這很荒謬危險

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日（6日）在北京會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平。王毅稱，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」很危險。

據外交部公佈，王毅表示，今年中日關係處在新的關鍵節點。他說，中國有句蘊含東方哲理的話叫守正創新。對中日關係而言，守正就是堅守四個政治文件確定的原則，鞏固兩國關系健康發展的政治基礎，以史為鑒、面向未來，堅持走和平發展道路。創新就是在守正基礎上，構建契合新時代要求的中日關係，排除外部干擾，落實好互為合作伙伴、互不構成威脅的政治共識，共同維護亞洲來之不易的和平穩定局面。

王毅還談到台灣問題，他說，日本近年來在台灣問題上出現一系列消極動向，有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬，也很危險，日本各界應高度警惕。

他還強調，希望河野先生和日本國貿促發揚優良傳統，堅定合作信心，反對「脫鉤斷鍊」，為中日關係改善發展作出新貢獻。

河野洋平則表示，企業界普遍不認同將經濟問題政治化，「脫鉤斷鍊」不符合任何一方利益。

日本國際貿易促進協會是七大日中友好團體之一，成立於1954年，一直支持日本企業進駐中國及與中國擴大貿易。訪華團始於1970年代，與包括周恩來在內的中國歷代總理等見面。此次的訪團是自2019年4月以來首次訪問中國。

責任編輯：陳俊賢