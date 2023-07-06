華為：打造強有力算力底座 支撐中國AI產業發展

華為輪值董事長胡厚崑表示，面向未來，華為在人工智能（AI）發展上有兩個著力點，一是打造強有力的算力底座，來支撐中國AI產業的發展；二是真正讓AI服務好千行百業，服務好科研創新。

胡厚崑出席在上海舉行的2023世界人工智能大會，並發表題為《共贏人工智能新時代》的主題演講。他說，AI的發展關鍵是要腳踏實地，推動AI走深向實，賦能產業升級。多年來華為深耕算力，主要聚焦在鯤鵬和昇騰的根技術上，通過架構創新、發展生態及共建算力等手段，來支撐未來算力底座的打造。

胡厚崑指出，在中國，客戶的算力需求多種多樣，華為結合實際情況，採取多種模式來進行算力的建設。面向政府、大型企業、中小企業，華為有靈活的模式可供選擇決策，讓算力不再成為瓶頸。

他表示，華為AI的發展關鍵是走深向實，著力點放在讓AI為千行百業的生產活動服務，為科研創新服務。華為雲盤古大模型已經深入金融、製造、政務、電力、煤礦、醫療、鐵路等10多個行業，支撐400多個業務場景的AI應用落地。

據介紹，在科研領域，華為盤古科學計算大模型，當前已有藥物分子大模型、盤古氣象大模型和海浪大模型。

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責任編輯：易燕丹

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