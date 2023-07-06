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人民幣承壓下 內地投資者來港買保險

經濟脈搏 15:20 2023/07/06

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據路透社報道，近期人民幣延續跌勢，內地投資者們來港買保險，個人投資者是其中的主力。分析指，這可能會令人民幣進一步承壓。

香港保險業監管局早前公佈，今年一季度，內地訪客新造業務保費達96億元，按年急升近27倍，相當於個人業務總額的20.5%。諾亞控股 （06686） 一位理財經理說，他最近安排了一批內地客戶 「排長隊」簽署保險合同。他說，香港的儲蓄保險產品的保底收益率為4.5%，高於內地保險提供的3%。

一位保險經紀人Helen Zhao說，越來越多的人意識到不能把雞蛋放在一個籃子裡。

路透社報道指，長期以來，香港保險一直是內地人購買境外資產的一個渠道，這些保單可提供比內地更多的保護，與之相關的儲蕃和投資產品大多以美元計價，面向全球配置。

內地客戶來港買保險的熱潮曾多次出現，比如在2016年時，英國脫歐以及土耳其政變，讓國際局勢越發撲朔迷離，投資者避險需求大增。2016年10月，銀聯（UnionPay）重申，境外買保險刷卡要合規，上限仍是5000美元。

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責任編輯：尹航

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