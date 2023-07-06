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中指院：下半年樓市恢復仍有波折 需更大力度托底政策

經濟脈搏 15:50 2023/07/06

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中指研究院發布2023上半年中國房地產市場總結與下半年趨勢展望。報告認為，當前多數城市限制性政策已取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢。

報告還指，與此同時，5月主要宏觀經濟指標有所轉弱，經濟恢復基礎尚不穩固，穩地產的重要性更加突出，隨着二季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強。因城施策方面，核心一二線城市存在一區一策優化可能；企業端有望繼續落實資金支持政策；「保交樓」資金和配套政策亦存在進一步發力空間。

報告總結今年上半年房地產市場，認為整體表現先揚後抑，一季度在積壓需求集中釋放以及前期政策效果顯現等因素帶動下，市場活躍度提升，特別是2-3月，熱點城市出現「小陽春」行情，但隨着前期積壓需求基本釋放完畢，二季度，購房者置業情緒快速下滑，房地產政策力度不及預期，市場未能延續回暖態勢。6月，5年期以上LPR下調了10BP，對市場情緒產生了一定積極效果，但對新房銷售的實質性帶動較為有限，全國房地產市場調整壓力依然較大。

展望下半年市場，報告表示，當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等依然是關鍵，這些因素能否好轉以及政策托底力度的大小直接影響着下半年房地產市場走勢。下半年市場恢復仍有波折，全年銷售面積在13億平方米左右。

深圳上半年二手樓成交按年漲七成 掛牌房源量持續高位

官媒：新一輪穩樓市政策醞釀出台 一二線城市或鬆綁限售限購

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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