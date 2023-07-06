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習近平視察東部戰區 強調「加快提高打贏能力」

國情動向 19:07 2023/07/06

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（6日）視察東部戰區機關，他強調，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。他指出，要錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。

下午3時15分許，習近平來到東部戰區機關。習近平對東部戰區成立以來為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻給予充分肯定。

習近平強調，當前，世界進入新的動蕩變革期，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。要時刻牢記使命任務，堅持問題導向，增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能。要深化戰爭和作戰籌劃，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

他說，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。要全面加強黨的建設，抓好學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育和「學習強軍思想、建功強軍事業」教育實踐活動，持之以恆正風肅紀反腐，扎實做好抓基層打基礎工作，提高戰區黨委領導備戰打仗能力，把黨和人民賦予的各項任務完成好。

責任編輯：陳俊賢

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國防 戰爭 軍事 習近平 中國

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