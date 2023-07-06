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官媒指多間銀行大額存單利率下調 或釋進一步調降利率信號

經濟脈搏 21:20 2023/07/06

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官媒報道指，又一批銀行跟隨下調美元存款利率，大額存單等亦宣布降低利率，釋放出進一步調降利率的信號。

據中國證券報報道，7月以來，江蘇銀行、廈門國際銀行等部分銀行宣布下調存款利率，調降幅度不一，且同一銀行各地區分行略有差異。不僅定期存款利率，大額存單、美元存款、增額終身壽險等被認為「高利率」的產品亦宣佈降低利率。

報道引述廈門國際銀行某支行理財經理說，目前大額存單利率僅比定期存款利率高5個基點，3年期的大額存單利率為3.55%，5年的是3.75%，20萬元起購，目前5年期的已預約完畢，尚無額度。

某股份行理財經理表示，「大額存單可能不會再放額度了。」，之前降息後，部分大額存單就不允許再賣了，未來可能還會繼續降低利率。

業內人士表示，經歷多次存款降息後，城、農商行等仍有3%以上的存款產品，或成為居民存款定期化的主要去處。比如，江蘇銀行理財經理表示，降低利率後，中小銀行仍舊具有相對較高的利率，較為吸引投資者，最近也有很多人諮詢是否可以前往當地辦卡等。

中資行傳再下調大型企業美元存款利率上限 一文看懂對人幣影響

內地多家大行下調美元存款利率

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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