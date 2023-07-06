「反美鬥士」司馬南參加美使館獨立日晚宴 遭網民批評

有「反美鬥士」之稱的內地愛國評論家司馬南，本月4日參加美國駐華大使館的美國獨立日（美國國慶）晚宴，並與駐華大使伯恩斯親切合照，遭到網民抨擊。

司馬南上月30日在微博上透露收到美國大使館宴請，消息當時已令不少網民感到意外，因為司馬南展示的立場一直是與美國水火不容。在議論了幾天後，司馬南本月5日放出一段逾20分鐘的影片，介紹他到美國大使館的訪問。他讚揚大使館在晚宴上先演唱中國國歌的決定，同時繼續大篇幅地批評美國的對華政策。

你叫他（美國）端正對華認知，回歸理性，他跟你保證得跟真的似的。你叫他扣好中美關係第一粒釦子，他給你悄悄地把釦子挪地方，你苦口婆心跟他講，中美關係不能說一套做一套，他跟你說一套，再做一套。

該說法顯然不能說服網民，大量人在貼文底下留言挖苦和嘲諷，甚至有人直接質問他，對自己的行為沒有感到羞愧嗎？

司馬南的解釋是：「中美關係的基礎在民間，這話成立不？咱一個老百姓，人家白請咱吃飯，還發了電子郵件，三番五次邀請你，不去不合適吧？張學良他爹，大軍閥張作霖講過，江湖不是打打殺殺，江湖是人情世故。」他又引用《環時》前總編輯胡錫進的話，解讀複雜世界，不能讓自己的思想過於簡單化。

值得一提的是，司馬南去年底被媒體踢爆在美國擁有物業，他承認「在美國買過一個小房子」，還說自己感到追悔莫及，辜負了網民對他的期待。但話音剛落，很快又有媒體翻查資料，發現司馬南的「小房子」不止1套，而是有整整3套，且位於全美樓價最高地區之一的三藩市。

責任編輯：陳建錫