耶倫與劉鶴易綱舉行會談 京：中美經貿「脫鉤斷鏈」沒有贏家

美國財長耶倫（Janet Yellen）今早會見前副總理劉鶴及人民銀行行長易綱，就全球、美中經濟進行非正式會談。中國財政部強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。

中國財政部指，耶倫此訪是落實中美元首巴厘島會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。中方希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

美國財政部高級官員透露，耶倫此行亦將重申不支持美中脫鉤的態度，同時為美國以安全為由實施的貿易限制進行辯護，對北京收緊半導體和太陽能電池板所需關鍵金屬的出口表示關切。耶倫亦計劃與中方官員討論，華府基於國家安全或人權擔憂而在貿易方面採取針對性的行動。

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路透社報道，雙方對耶倫此行能否對美中關係降溫保持懷疑態度，因為兩國都將維護國家安全利益置於深化經貿關係之上。有隨行的美國官員指，若兩國在某些事情上存在分歧，保持溝通就顯得更加重要，相信耶倫此行不會毫無成果。

耶倫昨日抵埗後在Twitter發文，表示很高興到訪北京。她說，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，並在全球挑戰方面進行合作。美方將在必要時會採取行動保護自身國家安全，而這次訪問提供了一個溝通和避免誤解的機會。

美氣候特使克里傳月中訪華

另外，美國氣候特使克里（John Kerry）據報將於本月16日這個星期訪問中國，但時間未有最終定案。外界預期，克里將會與中國氣候變化事務特使解振華會面，雙方或就11月在阿聯酋舉行的聯合國氣候大會尋求共識。

如果成行，這將是克里擔任美國氣候特使兩年半來第二次訪華，亦是繼美國國務卿布林肯及財長耶倫後，約一個月內第三個美國政府高層訪華。

責任編輯：易燕丹

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