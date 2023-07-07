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美國擬組國際聯盟 促中國協助打擊合成毒品

國情動向 12:06 2023/07/07

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美國DEA資料圖

美國擬與多國組建「全球聯盟」打擊合成毒品，並呼籲各國就切斷非法供應鏈與中國接觸且施加影響，間接敦促中國在禁毒問題上採取更多行動。

路透社報導，作為拜登政府打擊芬太尼（Fentanyl）等藥物濫用成癮問題政策的一部分，美國將牽頭發起一個以該國為首的「全球禁毒聯盟」。國務院一份文件稱，該聯盟旨在聯合世界各國共同努力，防止合成藥物的非法製造和販運，查明新出現的藥物趨勢，並有效應對其對公共健康的影響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日將主持限制合成毒品流動的網上會議，至少有84個國家及國際組織確認參會。

「我們邀請了中國，但現在沒有跡象表明他們會參加。」會議前夕，美國國務院主管國際麻醉品暨執法事務的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）表示，華府過去曾與北京成功合作打擊毒品，如今美方評估認為中國需要做更多工作。

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他表示，在打擊芬太尼和其他合成鴉片類藥物的非法貿易等方面，中國作為全球合作夥伴與美國缺乏合作。美方試圖建立聯盟的部分原因是，希望其他國家加入並與中國接觸，有助敦促北京在限制合成毒品的流動等方面採取更多行動。他強調，這不是指責，也不是施壓。

中國駐美大使館未就這次會議回應置評要求。在北京，外交部曾表示，中國積極開展國際禁毒合作，並本著人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法制販及濫用發揮了重要作用。

美國司法部此前則以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體為由，起訴多家中國企業和數名中國公民。這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害了中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞了中美禁毒合作的基礎。

責任編輯：陳俊賢

 

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