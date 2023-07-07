【神州快訊】「八八戰略」實施20周年 浙江發展精彩蝶變

▲ 新聞發布會現場。

今年是浙江實施「八八戰略」20周年，中共浙江省委舉行主題為「一以貫之深入實施『八八戰略』，以『兩個先行』發揮示範引領作用打造『重要窗口』」的新聞發布會。20年來，浙江深入實施「八八戰略」發生了系統性、整體性的精彩蝶變，實現了由資源小省向經濟大省、由外貿大省向開放強省、由環境整治向美麗浙江、由總體小康到高水平全面小康的躍升。

率先開啟省域現代化先行探索

浙江省委書記易煉紅在會上表示，「八八戰略」是20年前時任浙江省委書記的習近平在經過深入調查研究和系統思考謀劃後，為浙江量身制定的省域發展全面規劃和頂層設計，指引浙江率先開啟了省域現代化先行探索。

易煉紅指出，「八八戰略」指引浙江率先走出改革創新開放圖強之路，展現了富民強省的生動圖景；「八八戰略」指引浙江率先走上探索共同富裕之路，展現了均衡發展的生動圖景；「八八戰略」指引浙江率先走出綠水青山就是金山銀山之路，展現了綠色發展的生動圖景；「八八戰略」指引浙江率先走出省域治理現代化之路，展現了共治共享的生動圖景；「八八戰略」指引浙江率先走出以黨的自我革命引領社會革命之路，展現了勤廉奮進的生動圖景。

當前，浙江正持續推動「八八戰略」走深走實、發揮示範引領作用。浙江將着力構建創新深化、改革攻堅、開放提升整體推進的新體系、新優勢、新格局。

▲ 「綠水青山就是金山銀山」理念發源地安吉余村。

精准施策助力企業高質量發展

現如今，浙江把握高質量發展這一首要任務，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。就此，浙江省長王浩在會上表示，重點要以三個「一號工程」為總牽引，實施好「十項重大工程」（擴大有效投資「千項萬億」、「415X」先進製造業集群培育、世界一流強港和交通強省建設等內容）；以建設浙江特色現代化產業體系為戰略方向，加快打造經濟高質量發展高地；以縮小三大差距為主攻方向，推動山區26縣實現高質量發展；以堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」為工作導向，再創浙江民營經濟新輝煌。

民營經濟被稱為浙江經濟的最大特色和最大優勢。浙江擁有市場主體990萬戶，其中民營市場主體佔97%，民營經濟貢獻了全省67%的GDP、71.7%的稅收、82.8%的出口、87.5%的就業。同時，有600多萬浙商在省外創業，200多萬浙商在境外創業，形成了7萬多億元人民幣的「浙江人經濟」。

王浩指出，浙江將健全具有浙江特色的營商環境評價指標體系，積極構建親清政商關係，依法維護民營企業產權和企業家權益，加快打造市場化法治化國際化一流營商環境。同時，精准高效出台落實各項助企惠企政策，助力各類企業站穩腳跟、輕裝上陣，讓民營經濟高質量發展之路越走越穩健、越走越寬廣。

▲ 浙江是開放強省。

（特約）