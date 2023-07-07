官媒指內地樓市下行壓力大 政策應強化中長期調節

國務院旗下《經濟日報》發表評論文章稱，今年以來，已有100多個城市出台房地產調控政策超300次，但部分城市調控政策短期化傾向明顯。促進樓市健康發展，還需強化中長期調節思維，通過建立長效機制解決房地產市場深層次問題。

文章認為，內地部分城市調控舉措具有一定滯後性，一般是在樓市出現過冷或過熱後出台的，大多屬於補救性政策。短期的補救舉措固然必要，也能夠起到立竿見影的效果，但往往存在治標不治本的問題。

當前樓市預期偏弱，下行壓力加大。在這種情況下，更需圍繞穩地價、穩房價、穩預期的調控目標，夯實主體責任，豐富政策工具，建立房地產長效機制。按照一城一策的思路，各地應進一步明確樓市調控政策的短期目標和中長期目標，完善政策配套，防止調節失靈。

另外，中國房地產市場分化趨勢早已形成，不同地區差異較為明顯。從人口流動情況看，近年新增城鎮人口向一二線城市轉移趨勢明顯，新市民和青年群體住房需求仍未得到有效滿足；部分三四線城市呈現人口淨流出態勢，尤其是對於沒有產業支撐的中小城市而言，則需嚴防大規模無序擴大開發和投資房地產。因此，調控政策既要警惕全局性供給過剩風險，也要注意熱點城市供應不足的矛盾。

文章指，樓市既要穩預期，又要防風險。建立良性的房地產發展模式，需要實現「人房地」聯動，推動房企盡快轉型。同時從供給和需求兩端同時發力，實現房地產市場供求適配。

責任編輯：易燕丹

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