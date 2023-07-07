中國代表呼籲美方等推動伊核協議早日重返正軌

中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會伊核問題公開會上，呼籲美國等有關各方推動伊朗核問題全面協議早日重返正軌。

新華社報導，耿爽指出，伊核問題全面協議是經安理會決議核可的多邊外交重要成果。美國上屆政府單方面退出全面協議，對伊極限施壓，引發了伊核危機。2021年4月以來，各方在歐盟協調下開展多輪務實談判，距離恢復履約曾僅有「一步之遥」。但令人遺憾的是，談判自去年8月以來陷入僵局。

耿爽稱，當務之急是各方作出更大努力，爭取盡快啟動復談進程。美國等有關各方應抓住積極勢頭，採取務實態度，與伊方相向而行，推動全面協議早日重返正軌。中方呼籲美方解除對伊及第三方的所有單邊制裁及「長臂管轄」措施，停止威脅使用武力的錯誤做法，為早日全面恢復履約創造良好條件。

耿爽表示，有關各方應保持理性態度，將伊核問題與其他問題分開處理，避免採取任何可能升級局勢、破壞政治外交解決的消極舉動。中方主張安理會應在伊核問題上發揮建設性作用，安理會第2231號決議部分對伊限制性措施將於今年10月到期，2020年圍繞「快速恢複制裁」機制的鬧劇不應再度上演。

耿爽說，不久前，伊朗和沙特通過北京對話實現了歷史性復交，為伊核等中東熱點問題的政治解決、中東地區的全面和解注入動力和希望。中方願同各方一道，秉持真正的多邊主義，落實全球安全倡議，走共同安全道路，攜手構建中東安全新架構，實現中東長治久安。中方始終致力於維護全面協議有效性和安理會決議的權威性，始終以建設性態度參與伊核問題政治外交解決進程。中方願同各方保持密切接觸，推動全面協議早日重返正確軌道，維護國際核不擴散體系和中東地區和平穩定。

責任編輯：陳俊賢