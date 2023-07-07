中國禁福島等10縣食品進口 海關總署：確保日本輸華食品安全

國際原子能機構（IAEA）報告指，日本福島核污水排海計劃符合國際標準。中國海關總署回應稱，報告結論未獲各方專家一致認可，為防範受污染的日本食品輸華，禁止進口福島等10個縣的食品。

中國海關總署進出口食品安全局負責人表示，2011年日本福島核泄漏事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對福島核泄露事故發生後採取的相關措施，持續開展對日本食品放射性污染風險的評估並及時應對。

為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

另外，中國海關注意到國際原子能機構近日就日本福島核污染水排海方案發布的綜合評估報告。這份報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

負責人稱，當前日本核污染水排海問題已成全球關注焦點，也引起中國消費者對自日本進口食品安全的擔憂。中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。

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責任編輯：易燕丹

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