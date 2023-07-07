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新西蘭總理：與中國進行艱難對話勝過無對話

國情動向 12:42 2023/07/07

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新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）表示，新西蘭需繼續與中國這個最大的貿易夥伴進行接觸，強調對話比不對話好。

路透社報道，希普金斯在新西蘭國際事務研究所的演講中表示，維持一個強大、成熟且複雜的關係，意味著新西蘭需與中國將進行艱難的對話，但有對話總比不對話來得好。他指出，新西蘭在包括人權在內的幾個問題上，仍與中國存在分歧，但接觸的途徑是開放和坦誠的。

希普金斯稱，在全球不確定性時期，需確保新西蘭在各個貿易市場擁有更高的經濟韌性。但在一些中國挑戰紐西蘭國家利益的方面，將與北京持不同意見。他強調，獨立的外交政策不代表中立， 「或許我們國家很小，但我們絕非旁觀者。」

希普金斯上月底訪問中國，並與國家主席習近平會晤。習近平表示，雙方要不斷鞏固和深化中新全面戰略夥伴關係，繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，共同倡導真正多邊主義和自由貿易體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

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責任編輯：易燕丹

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