Tesla研電池自動化生產設備 據報上海厰已啓裁員行動

彭博社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）上海超級工廠解僱部分電池生產工人。一些可以取代電池生產線上人力的自動化設備，目前正處於設計與建造階段。

知情人表示，Tesla早前已經開始通知電池組裝線員工，部分可以選擇轉到車廠其他部門工作，例如衝壓、噴漆或總裝等車間。Tesla中國沒有回應置評請求，現在尚清楚不裁員比例和原因。

據內媒十方智行報導，預計Tesla一期電池車間的裁員比例將超過50%，而相關設備將被拆除或轉移。有負責Tesla電池廠房建設的第三方員工透露，今年年初Tesla第三個電池車間剛剛投產，現在仍在正常運轉，暫未出現裁員情況。

數據顯示，去年Tesla在中國銷售逾44萬輛新車，激增37.1%。儘管今年成長腳步放緩，但第1季仍然較一年前增長21%。

據了解，目前Tesla車型主要搭載LG和寧德時代生產的電池，但電池需要先內置於電池模塊和電池組中，然後才安裝到車輛中。該過程大部分是在Tesla的電池車間完成，而僅僅二期工廠兩個車間雙班生產，能提供3400套電池，已經超過整車總裝所需用量。

內媒分析認為，有亮眼成績單還要裁員，或與中國激烈的新能源汽車市場競爭有關。另有內部人士稱，美國政府禁止給進口自中國的電池補貼，上海工廠的海外電池訂單被砍單才導致裁員。

Tesla招聘官網顯示，電池生產操作員仍是熱招職位，主要工作任務是完成電池組裝，稅前年薪在11至12萬元人民幣。

責任編輯：陳俊賢