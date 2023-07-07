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耶倫抵京第一餐吃雲南菜 網民野生捕獲發現拿筷子姿勢很熟練

國情動向 16:03 2023/07/07

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美國財長耶倫昨日抵達北京，下飛機的第一餐選在北京三里屯一間雲南餐廳。席間耶倫一行被網民野生捕獲，發現她拿筷子的姿勢十分熟練，還喜歡吃菌類的菜餚。

微博網友「潘潘貓」發文指，昨日在雲南餐廳「一坐一忘」用餐時偶遇耶倫。她提到，耶倫點了很多雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉卷、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排等。

配圖顯示，耶倫一行人沒有坐在包廂，而是坐在餐廳大堂中。網民注意到，耶倫拿筷子的姿勢十分熟練，猜測她或許是個中餐愛好者。「潘潘貓」還説，朝耶倫點頭微笑時，對方也回應她明媚的笑容。

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餐館始創人表示，耶倫剛落地就風塵僕僕地趕到其餐廳。店員指，耶倫很愛吃雲南特色菌類，光是見手青（牛肝菌）就點了4份。據了解，該餐廳在北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員常去的餐廳。

物理學博士、美國加州律師岳東曉隨後也在微博發文，提到美國官員在華伙食標準。根據美國政府網站，政府人員在北京出差一天的伙食與零花錢標準是最高138美元（折合約港幣1080元），但在南京則只有每天70美元（折合約港幣547元），憑據報銷。值得注意的是，這個標準與職務無關，「因為不是說你官大就需要吃更貴或者更多。」

責任編輯：易燕丹

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