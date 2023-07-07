科技戰 | 美方稱沒有鎵的庫存儲備 透露正這樣做

鎵和鍺是半導體等產業的重要原材料。中國商務部宣布對鎵、鍺等相關物項實施出口管制後，美國國防部表示，美國有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備，國防部會增加國內對鎵、鍺的開採和加工。

正在訪華的美國財政部長耶倫亦對鎵和鍺的出口管制表示關切。她說，華盛頓仍在評估影響，但這凸顯出有彈性和多元化供應鏈的需求。

據路透社報道，美國防部發言人萊德（Pat Ryder）週四（6日）表示，美國有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。他表示，美國防部正在積極採取措施，利用「國防生產法案」（DPA）第三章的權力，增加美國國內對微電子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，當中就包括鎵和鍺。

據中國官媒《環球時報》，鎵和鍺作為極為重要的稀缺戰略資源，廣泛應用於衛星通信、太陽能電池、半導體和人工智能等科技前沿領域。目前這兩種稀有金屬均被美國列為35種關鍵礦產目錄，也被歐盟列入61種關鍵原材料目錄。2022年，中國鎵產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭；鍺產品的主要進口國是日本、法國、德國和美國。缺少這些關鍵物資，美國能怎麼辦？

有美國專家分析指，美國主要國防承包商可能不會直接購買鎵和鍺，但可能會通過從中國採購鎵和鍺的供應商購買半導體，因此中方此出口管制，很可能會減緩美國國防部生產效率或增加成本。

美國航空航天工業協會負責國際事務的副主席哈德威克（Dak Hardwick）認為，中方的出口管制在短期內可能對美國國防企業的影響不大，但五角大樓最終將不得不尋找鎵和鍺的替代來源。「無論是直接開採、直接製造、直接精煉或生產，還是從廢棄設備的回收」，他並補充說，中方的出口管制也可能會刺激美國立法者增加對關鍵礦物的投資。

中國商務部曾強調，出口管制不是禁止出口，符合相關規定將予以許可。商務部還表示，此出口管制「不針對任何特定國家」，且公告發布前已先知會美方及歐洲。

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責任編輯：尹航

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