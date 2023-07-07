李玟離世抑鬱症引關注 中國患者僅0.5%獲充分治療

歌手李玟（CoCo）因抑鬱症輕生離世，令人關注抑鬱症這種漸趨普遍的病症。有研究指，中國的抑鬱症患者僅0.5%得到充分治療，且女性患病率高於男性。

中國精神衛生調查顯示，中國成人抑鬱障礙終生患病率為6.8%，其中抑鬱症為3.4%；目前中國患抑郁症人數9500萬；每年大約有28萬人自殺，其中40%患有抑鬱症。

對於中國人群中抑鬱症的特徵，2021年一篇發表於《柳葉刀》的文章，提及中國成年人精神障礙橫斷面流行病學調查，指出中國女性抑鬱症患病率高於男性；失業者高於就業者；分居、喪偶或離婚者高於已婚或同居者；多數患者存在社會功能障礙，只有0.5%的患者得到了充分治療。

專家：別總對抑鬱症患者說想開點

央視新聞引述中南大學湘雅二醫院一級主任醫師李凌江稱，抑鬱症是一種疾病，不是普通的心情不好，不是去散心、想開點就能解決。

他指出，陽光愛笑的人不會得抑鬱症是一種誤解，也許對方只是不願意把負面的情緒表露在人前。而除了持續興趣下降、情緒不穩定、容易哭泣、出現乏力感等，軀體疼痛、失眠、耳鳴、心慌等，也可能是抑郁症的表現。通過專業治療，大多數抑鬱症可以治愈，可以恢復正常生活。

南京市第一醫院神經內科心理門診副主任醫師牟曉冬也稱，「陽光型抑鬱症」相比於中度以上抑鬱症更難被發現，患者也不會主動尋求精神醫學干預，反而會努力通過工作，或者體育運動來轉移自己的抑鬱。在表面上這個人非但不抑鬱，反而格外開朗積極，但這就像是打造出來的人設一樣，隱蔽了抑鬱的情緒。除了接受綜合治療，還需要社會支持，周圍的人和組織給予一定的關注和關心。

責任編輯：易燕丹

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