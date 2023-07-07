李強晤耶倫 稱加強合作是中美現實需求

國務院總理李強今日下午在北京會見訪華的美國財長耶倫（Janet Yellen），李強表示，希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。耶倫表示，美國尋求與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭，而不是採取「贏家通吃」的方式。

李強表示，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運，去年國家主席習近平同拜登總統在印尼峇厘島達成一系列重要共識，為中美關係指明方向。相互尊重、和平共處、合作共贏是國與國相處的基本之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

耶倫表示，美方不尋求「脫鉤斷鍊」，願同中方落實兩國元首巴厘島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。外媒另引述耶倫稱，美方需要採取有針對性的行動來保護其國家安全，但不應讓分歧導致誤解，令美中經濟和金融關係惡化。

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責任編輯：易燕丹

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