李強晤耶倫提加強合作 釋放哪些信號？

總理李強昨日與來訪的美國財長耶倫會晤，雙方均提到加強溝通和合作，專家指給世界釋放積極穩定信號。

澎湃新聞引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明表示，從此次會面的公開內容看，雙方在三個方面有明確認識，第一，雙方都談到了要落實兩國元首峇里島會晤共識，凸顯了中美關係在元首外交定向把舵引航下應有的正確方向；第二，雙方都強調了加強溝通；第三，雙方都談到了要加強合作。

李強晤耶倫 稱加強合作是中美現實需求

上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇表示：「此次會面更多強調兩國需要通過加強經濟合作來推動中美關係重回正軌。」他指出，中美作為全球最大的兩個經濟體，對於全球宏觀經濟的穩定和發展、地緣政治衝突、氣候問題等各類全球挑戰都存在很多可以合作的地方。此次會見，一方面有助於緩解對中美兩國可能「脫鈎斷鏈」的擔憂，另一方面也有助於凝聚兩國經濟合作的共識，在新的發展階段，通過深入的經濟合作來構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

一位財經領域專家告訴記者，當前全球政經複雜的環境下，需要中美兩個大國加強合作，這是中美兩國的現實需求，也有利於世界穩定發展。

刁大明指出，此次耶倫訪華，是繼6月中旬布林肯來華之後，又一位拜登政府高級別官員訪華，「應該說是5月初以來兩國高層官員加速積極溝通的延續。」同時，這種積極溝通的範圍也從外交軌、戰略軌，擴展到經貿軌。

「這也給世界釋放積極穩定信號，即中美雙方在經貿領域仍舊保持着高層級的有效溝通渠道。」刁大明說，同時，也向世界展現，中美雙方在經貿領域尤其是穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰等各方面，都存在着合作空間，「如果中美雙方在這些方面能夠有更有效的合作，當然會對世界特別是後疫情狀態下，全球經濟持續穩定向好復甦，具有很大意義。但是前提應該是美方真真正正地和中方相向而行，願意同中方一起有效落實兩國元首峇里島會晤共識。」

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責任編輯：袁瑋婧