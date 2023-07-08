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耶倫：中美在氣候融資上繼續合作至關重要

社會熱點 10:18 2023/07/08

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美國財長耶倫繼續訪華行程，今日將與中國副總理何立峰及多名金融業專業人士會面。

美國財長耶倫今日與可持續金融領域的人士會面，能源基金會北京辦事處總裁鄒驥亦有出席。據路透社，耶倫在會上的發言提到，美國和中國作為世界上最大的兩個經濟體，必須共同應對氣候變化的威脅，又指美中在氣候融資方面持續合作至關重要，認為北京對綠色氣候基金的支持，以及華府及其他機構的支持，可以增強美中應對氣候變化的影響力。

耶倫指，由美國和中國共同主持的可持續金融工作組，近年製定可持續金融路線圖，舉辦有關碳定價和非定價政策槓桿研討會，並就氣候金融提出一系列建議，反映美中雙邊合作能夠取得成果。 耶倫稍後會與與多位女性經濟學家午宴，之後會與國務院副總理何立峰會面，兩人亦會共晉晚餐。財政部高級官員表示，耶倫在北京與業界的會面安排，能提供與政策結構之外的互動機會。

美國財政部高層官員表示，耶倫今日將與可持續金融領域工作的專業人士會面，並會與多位女性經濟學家午宴，之後會與何立峰會面，兩人亦會共晉晚餐。

該官員表示，耶倫在北京與業界的會面安排，能提供與政策結構之外的互動機會。氣候融資是一個與中國「明顯有可能合作的領域」，並稱耶倫還將與在可持續融資領域工作的人員會面。

李強晤耶倫提加強合作 釋放哪些信號？

耶倫與劉鶴易綱舉行會談 京：中美經貿「脫鉤斷鏈」沒有贏家

責任編輯：袁瑋婧


 

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