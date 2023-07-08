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耶倫：美中須公平競爭 並密切溝通避免誤解

國情動向 17:20 2023/07/08

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美國財長今日在北京會見中國副總理何立峰，她表示，美國和中國作為世界上最大的兩個經濟體，必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解。

耶倫表示，盡管最近兩國關係緊張，但去年美中雙邊貿易仍創歷史新高，這表明兩國企業有足夠的空間從事貿易和投資。

據路透社，耶倫在事先準備好的講話中還表示，繼續討論兩國共同感興趣的領域及分歧至關重要。

耶倫指，在複雜的全球經濟前景下，全球兩個最大的經濟體急需就如何應對各種挑戰進行密切溝通和交換意見。這樣能夠幫助雙方更充分地了解全球經濟前景，從而做出更好的決定，關鍵是兩國要繼續討論共同關心的領域和分歧。
  
她重申，美國並非尋求與中國進行「贏者通吃」的經濟競爭或在競爭中佔據經濟優勢，而是希望兩國之間能遵循公平的規則進行健康競爭，使兩國能長遠受益。

耶倫稱，美國將繼續對具體經濟做法的擔憂直接表達關切，並採取針對性舉措保護自身的國家安全。

她也敦促中國不要讓任何分歧引發誤解，尤其是那些源於缺乏溝通的誤解，因為這可能會不必要地惡化兩國的經濟和金融關係。

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責任編輯：袁瑋婧

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